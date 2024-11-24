В той или иной форме столкновение России и НАТО можно наблюдать не первый год и даже не первое десятилетие. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в интервью 360.ru подчеркнула, что, несмотря на постоянную эскалацию, в ядерный конфликт противостояние перерастет вряд ли — не позволит инстинкт самосохранения.

Симоньян напомнила о заявлении президента России Владимира Путина после теракта в Беслане: тогда глава государства рассказывал, каким образом американские спецслужбы поддерживали терроризм в кавказском регионе, чтобы раскачать обстановку внутри страны.

«Столкновение НАТО и России в той или иной форме мы наблюдаем не первый год и не первое десятилетие. <…> А когда шла война у нас на Кавказе, не сталкивались мы с НАТО ? Сталкивались», — сказала она.

Это и было столкновение с НАТО, наверное, первое в современной России, если мы не берем советский период. А как же? Давайте называть вещи своими именами. С Кавказа все и началось. СССР не успел распасться, как уже началось столкновение НАТО и России.

Говоря о вероятности ядерного конфликта и третьей мировой войны, собеседница 360.ru предположила, что подобное произойдет вряд ли.

«У всех есть инстинкт самосохранения, все понимают, что это будет последний конфликт в истории человечества. В плохом смысле слова. Не потому, что человечество после этого прекратит конфликтовать, а потому, что человечества после этого не будет», — подчеркнула Симоньян.

В пример она привела высказывание Альберта Энштейна, который говорил: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая — палками и камнями».

Главред RT призналась, что не любит давать прогнозы, но выразила надежду на то, что здравый смысл возобладает.

«Этого произойти не может, потому что это будет последнее, что произойдет вообще на Земле», — заключила она.