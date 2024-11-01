КНДР пообещала «до победного дня твердо стоять с российскими товарищами»

Глава КНДР Ким Чен Ын приказал оказывать поддержку народу и армии России в специальной военной операции. Об этом сообщила министр иностранных дел Цой Сон Хи на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, ее процитировало РИА «Новости» .

«Мы еще раз заверяем, что до победного дня всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», — подчеркнула она.

Глава МИД добавила, что Северная Корея не сомневается в победе России «в своей священной борьбе».

Ранее Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который подписали в июне в Пхеньяне Владимир Путин и Ким Чен Ын.

На слухи о прибытии в Россию северокорейских военных, якобы подтверждающиеся кадрами со спутника, Путин отреагировал словами «снимки — вещь серьезная» и выразил уверенность, что представители КНДР серьезно относятся к договоренностям, которые заключают.