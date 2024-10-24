Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР

Госдума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе ратифицировать этот проект.

Глава комитета Леонид Слуцкий отмечал, что решение было принято единогласно. По его словам, договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства между странами на принципах невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения территориальной неприкосновенности и государственного суверенитета, а также стремления к установлению многополярного справедливого миропорядка.

В новом договоре между странами есть пункт, согласно которому, если одно из государств подвергнется нападению, другое окажет военную и другую необходимую помощь.