Клуб «Шахматы для СВОих» открыли в Химках

В городском округе Химки и других муниципалитетах Подмосковья заработали шахматные клубы «Шахматы для СВОих». Инициатором проекта стал сенатор и гроссмейстер Сергей Карякин. Программу реализуют при поддержке партии «Единая Россия».

По словам Сергея Карякина, главная цель проекта — поддержка ветеранов специальной военной операции, а также их семей.

«Шахматы здесь выступают инструментом интеллектуальной реабилитации, социальной адаптации и общения. Я выражаю благодарность „Единой России“, правительству Московской области, Ассоциации ветеранов СВО, Федерации шахмат Московской области, и администрациям городских округов региона за поддержку и совместную работу», — сказал Сергей Карякин.

Вступить в клуб могут бойцы спецоперации и их семьи. Для участников проведут очные и онлайн-занятия, мастер-классы и турниры. Победители смогут попасть в детские смены во Всероссийских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена». Лучшие шахматисты войдут в состав федеральной команды «Защитники Отечества». Они представят Московскую область на всероссийских соревнованиях.

«Открытие шахматного клуба в Химках — важный шаг в развитии системы поддержки участников спецоперации и их близких. Такие проекты способствуют социальной адаптации, создают возможности для интеллектуального развития и укрепляют сообщество защитников Отечества», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что проект «Шахматы для СВОих» организовала Федерация шахмат Московской области при поддержке партии «Единая Россия», Министерства информации и молодежной политики Московской области, Ассоциации ветеранов СВО Московской области и администраций городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в регионе действуют 29 мер поддержки для бойцов СВО и их семей.