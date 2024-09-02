«Темпы наступления ВС РФ выше, чем когда-либо». Что происходит под Курском

Военэксперт Онуфриенко: ВС РФ не дали противнику продвинуться вперед под Курском

Наступление российских военных в Курской области набирает обороты. О ситуации в приграничном регионе 360.ru рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

В Курской области военные не дают украинским боевикам продвинуться вперед и оттягивают на себя резервы ВСУ. В Кореневском районе несколько дней идут бои за Комаровку. Противник также пытается прорваться к Солдатскому. Тяжелые бои идут восточнее и южнее Суджи.

При этом карта боевых действий за две недели значительно уменьшилась, отметил военный эксперт.

«На фоне стабилизации на линии соприкосновения на Курщине наши вооруженные силы продолжают продвижение вперед, делая упор на Покровском направлении. При этом темпы наступления Вооруженных сил России выше, чем когда-либо ранее. За август освобождено почти 400 квадратных километров», — добавил Онуфриенко.

В Курскую область приехали силовики из разных российских регионов. Они будут обеспечивать безопасность мирных жителей и следить за порядком.

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