«Несанкционированное кладбище» украинских военных обнаружили на границе с Россией. Видео опубликовали в Telegram-канале «Северный ветер», связанном с группировкой войск «Север» ВС РФ.

На кадрах было видно большое количество уничтоженных украинских военных. В описании к ролику отметили, что трупы находятся буквально «под каждым кустом».

«Оператор разведывательного БПЛА 155-й ОГвБрМП круглосуточно контролирует район государственной границы», — добавили в посте.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные ударили по формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Бои происходили в граничащей с Россией Сумской области Украины. Также стало известно об освобождении населенного пункта Басовка.

ВС России продолжают успешно ликвидировать подразделения ВСУ на территории Курской области. Общие потери противника составили более 72 тысяч человек.