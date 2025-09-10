Кинопоказ для детей участников СВО прошел в Котельниках

Мероприятие состоялось в кинотеатре «Синема Парк Мега Белая Дача». Принять участие в нем пригласили детей из семей участников спецоперации и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Сюжет приключенческого мультфильма рассказывает о школьнике, жизнь которого идет под откос. Он попадает в доисторический мир динозавров. Главный посыл картины заключается в том, что без знания прошлого невозможно построить хорошее будущее.

Ребята остались довольны организованным праздником. Организаторы киносеанса поблагодарили руководство и коллектив кинотеатра за помощь.

