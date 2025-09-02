Волонтеры Котельников написали письма поддержки бойцам СВО

Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» городского округа Котельники организовали акцию по написанию писем военнослужащим, выполняющим задачи на курском направлении. К мероприятию присоединилась руководитель фракции в Совете депутатов Рания Ибрагимова.

Она также написала поддерживающее послание защитникам Отечества. «Такие акции важны для поддержания боевого духа наших ребят. Каждое письмо — это знак того, что вся страна думает о них и гордится их подвигом», — отметила Ибрагимова.

В своих посланиях молодогвардейцы выразили слова благодарности военным за их службу и защиту рубежей страны, пожелали здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.