Белоусов прилетел в КНДР. У трапа самолета министра встретил генерал Но Гван Чхоль

Министр обороны Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Российскую делегацию встретили в аэропорту Сунан. В торжественной церемонии принимала участие рота почетного караула Корейской народной армии.

«У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль приветствовал главу российского оборонного ведомства», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках визита у Белоусова запланированы встречи с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи.

Ранее Белоусов посетил Китай с официальным визитом. По оценке Белоусова, военное сотрудничество между Россией и КНР играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях.