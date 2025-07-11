Киевские власти начали готовиться к эвакуации в западную часть страны. Об этом MK.ru заявил рассказал военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Он подчеркнул, что украинское руководство готовится сбежать на фоне масштабного наступления российской армии и ракетно-бомбовых ударов. По его словам, киевские чиновники получили документ о подготовке мест для министерств и стали им делиться, так как на обращении не было грифа «секретно».

Попов добавил, что украинская администрация построила себе подземные убежища во Львове.

«Нам придется их выковыривать из грунта, потому что глубина таких бункеров будет от 10 до 50 метров», — сообщил эксперт.

ВС России продолжают продвигаться в зоне спецоперации. Под натиском российской армии боевики ВСУ оставили позиции в селе Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что одно из украинских подразделений перебросили в район Колодезей.