ВСУ потеряли новые позиции в ДНР

Марочко: ВСУ оставили Зеленую Долину в ДНР и ушли на запасные линии обороны

Вооруженные силы Украины покинули село Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике и переместились на запасные позиции. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий и давления ВС РФ на украинские позиции в населенном пункте Зеленая Долина (ДНР) боевики вооруженных формирований Украины вынуждено покинули данный населенный пункт и передислоцировались на вторую и третью линии обороны, находящиеся западнее», — сказал Марочко.

Эксперт заявил, что одно из подразделений ВСУ перебросили в район Колодезей. Он подчеркнул, что ситуация для украинских военных там складывается не в лучшую сторону.

Накануне стало известно, российская армия улучшила положение в Донецкой Народной Республике, теперь ее отделяет от Северска всего 900 метров. Газета The New York Times сообщила, что ВС России в ближайшее время могут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. По словам журналистов, ВСУ оказались в тяжелейших условиях без возможности перемещаться.