На питание и обмундирование 60 тысяч боевиков в Курской области командование Вооруженных сил Украины потратило 2,4 миллиарда долларов. Содержание каждого бойца обошлось в пять тысяч долларов в месяц, сообщило РИА «Новости» .

Группировка «Север» подсчитала, что ВСУ перебросили в российское приграничье 60 тысяч военнослужащих и обеспечивали их в течение восьми месяцев. На питание, обеспечение вещами и другие нужды уходили по пять тысяч долларов в месяц, за все время операции киевский режим потратил 2,4 миллиарда долларов.

Потери ВСУ в Курской области, по подсчетам Минобороны России, превысили 71 тысячу человек. Боевики лишились 402 танков, 590 артиллерийских орудий, 123 станций радиоэлектронной борьбы и другой техники. К началу апреля российские войска освободили почти все занятые противником населенные пункты.