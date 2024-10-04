Убийство сотрудника Запорожской АЭС назвали бесчеловечным терактом
Директор ЗАЭС Черничук назвал бесчеловечным терактом убийство сотрудника станции
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал убийство сотрудника станции Андрея Короткого бесчеловечным террористическим актом. Его процитировала пресс-служба энергетического объекта.
«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — заявил Черничук.
Он призвал наказать тех, кто совершил это преступление. В самой пресс-службе подчеркнули, что руководство АЭС сделает все возможное для работы станции и комфортного проживания людей в Энергодаре.
Автомобиль, в котором ехал Короткий, взорвался утром. Сотрудник АЭС погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В произошедшем обвинили украинскую военную разведку, которая позже опубликовала кадры взрыва.