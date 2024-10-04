Убийство сотрудника Запорожской АЭС назвали бесчеловечным терактом

«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — заявил Черничук.

Он призвал наказать тех, кто совершил это преступление. В самой пресс-службе подчеркнули, что руководство АЭС сделает все возможное для работы станции и комфортного проживания людей в Энергодаре.

Автомобиль, в котором ехал Короткий, взорвался утром. Сотрудник АЭС погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В произошедшем обвинили украинскую военную разведку, которая позже опубликовала кадры взрыва.