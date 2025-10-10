Киев погрузился во тьму. ВС России устроили блэкаут

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и устроили блэкаут

Российская армия нанесла массированный удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. На левом берегу Киева наступил блэкаут, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Левый берег столицы без электроэнергии. Есть проблемы и с водоснабжением», — заявил он.

Нет света и в ряде районов на правом берегу. В Деснянском районе украинской столицы в районе ТЭЦ-6 прогремели многочисленные взрывы, сообщил Telegram-канал Shot. По предварительной информации, это были прилеты «Гераней».

По словам Кличко, ситуация в городе сложная.

По информации Telegram-канала «Украина.ру», в украинской столице в связи с блэкаутом ввели ограничения в работе метрополитена, обесточено до 70% города.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак угрожал России ответными ударами уничтожить ее инфраструктуру.