Глава офиса Зеленского пригрозил России уничтожением инфраструктуры

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил уничтожить российскую инфраструктуру. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Россия должна понимать, что за удары по нашей инфраструктуре последует ответ, и их инфраструктура будет разрушена», — написал чиновник.

При этом Ермак не уточнил, как именно Киев планирует это сделать. Единственное, что отметил необходимость завершения боевых действий как можно скорее. Также признался, что его беспокоят российские удары по территории Украины.

Ранее военкор Александр Коц призвал серьезно отнестись к угрозам главы киевского режима Владимира Зеленского, пообещавшего блэкаут Курской и Белгородской областям. Он напомнил, что боевики ВСУ системно и планомерно атакуют энергообъекты в этих регионах, а с первыми заморозками могут и увеличить удары.