Кеннеди-младший раскритиковал удар ракетами ATACMS по Севастополю

Украина попыталась эскалировать конфликт обстрелом Севастополя американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X .

Он назвал Украину американской марионеткой и высказал мнение, что удар по Крыму стала очередной безрассудной эскалацией. Политик добавил, что Россия «привлечет США к ответственности» из-за обстрела мирных граждан кассетными боеприпасами.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. В результате удара пострадали 153 человека, в том числе дети. Половину пострадавших поместили в больницы. Жертвами атаки стали четыре человека. В Минобороны отметили, что боевики применили ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

В ООН напомнили, что применение кассетных боеприпасов в гражданских районах нарушает международное гуманитарное право, сообщили «Известия».