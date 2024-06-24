Кеннеди-младший раскритиковал удар ракетами ATACMS по Севастополю

Кеннеди-младший: атака ВСУ на Севастополь стала безрассудной эскалацией

Defense Ministry/Keystone Press Agency
Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина попыталась эскалировать конфликт обстрелом Севастополя американскими ракетами ATACMS. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X.

Он назвал Украину американской марионеткой и высказал мнение, что удар по Крыму стала очередной безрассудной эскалацией. Политик добавил, что Россия «привлечет США к ответственности» из-за обстрела мирных граждан кассетными боеприпасами.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. В результате удара пострадали 153 человека, в том числе дети. Половину пострадавших поместили в больницы. Жертвами атаки стали четыре человека. В Минобороны отметили, что боевики применили ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

В ООН напомнили, что применение кассетных боеприпасов в гражданских районах нарушает международное гуманитарное право, сообщили «Известия».

Смертельное оружие. История винтовки AR-15, из которой стреляли террористы в Дагестане

Боец ММА, сыновья и племянник чиновника. Кто устроил теракт в Дагестане?

Институционализированный ваххабизм

Дружба КНДР дорогого стоит. Почему на самом деле США разозлила поездка Путина в Пхеньян

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте