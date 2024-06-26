На ближайшем саммите НАТО Украина не получит приглашения в альянс и не должна с этим спорить. Об этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: „Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом“», — отметил Кэмерон.

Он признался, что при этом в целом поддерживает возможное вступление Украины в НАТО.

На фоне часто звучавших заявлений французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину глава МИД Британии заявил: его страна в частном порядке пытается донести до Франции, что нельзя допускать эскалации конфликта. Дэвид Кэмерон признался, что «очень приветствует» решение Макрона изменить точку зрения. Иностранные войска на Украине станут «мишенью для Путина», считает он.

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что Эммануэль Макрон передумал вводить войска на Украину из-за внутренних проблем во Франции.