Надежды Украины на членство в НАТО не оправдаются из-за правил альянса

Украину не примут в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне из-за пятой статьи Североатлантического договора. Об этом заявил обозреватель журнала National Interest Ставрос Атламазоглу.

Власти страны, по словам журналиста, рассчитывали получить официальное приглашение в альянс на ближайшем саммите. Атламазоглу заявил, что они заинтересованы в членстве из-за гарантий безопасности, которые предоставит альянс. Однако именно по этой причине Украину не примут в НАТО — из-за пятой статьи устава, по которой вооруженное нападение на одного члена воспримут как нападение на весь альянс.

«Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией», — предупредил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что Россия выступила категорически против членства Украины в НАТО. Он призвал Европу определиться с целью поддержки украинской армии.