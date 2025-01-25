Келлог: ВСУ в конфликте потеряли больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме

Киевский режим потерял в конфликте с Россией больше военных, чем США в Корейской войне и Вьетнаме. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по Украине Кит Келлог.

«Украина уже потеряла в конфликте больше [личного состава], чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог, давая оценку безвозвратным потерям ВСУ.

В Корейской войне погибли более 36 тысяч американских солдат, Вьетнамская война унесла жизни более 58 тысяч военных.

Келлог заявил, что завершение конфликта должно произойти не на поле боя. Этому могут способствовать экономические меры, считает президент США Дональд Трамп. Поэтому он предложил ОПЕК снизить цену на нефть.

Трамп на второй день президентства выдвинул России ультиматум. Он потребовал завершить конфликт на Украине, угрожая введением новых санкций.