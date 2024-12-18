В Кремле оценили возможные контакты со спецпосланником Трампа по Украине

Контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа насчет поездок его специального посланника по Украине Кита Келлога у России не было. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, мы не располагаем деталями. Мы видели соответствующие сообщения СМИ о том, что такие поездки планируются», — подчеркнул он.

Reuters, ссылаясь на источники, ранее сообщило, что Келлог в начале января отправится в Киев, Лондон, Париж и Рим, поскольку новая американская администрация хочет как можно скорее завершить конфликт. Агентство уточняло, что в рамках поездки он планирует собирать информацию, а не достигать какой-либо конкретной политической цели.

Кит Келлог заявлял, что готов посетить Москву, если ему поступит соответствующее предложение.