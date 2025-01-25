Келлог допустил покупку оружия для Украины за счет России

В США рассматривают различные способы использования доходов от замороженных российских активов, в том числе для приобретения оружия для Украины. Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента США по урегулированию конфликта Кит Келлог.

«Мы неоднократно говорили о возможности использования российских активов для покупки американского оружия. Это одна часть пазла, которую надо обсудить, и это будет одним из вариантов, который предложат президенту», — сообщил Келлог.

Спецпосланник заявил, что военная помощь ВСУ принесет пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности. Однако Келлог отметил, что такой подход не решит проблему.

Придя к власти президент США Дональд Трамп пришел к выводу, что не сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, поэтому начал менять подход к ситуации. Первым делом он потребовал от России завершить конфликт, угрожая при этом санкциями.