Сальдо: погибших и раненых в Алешках эвакуируют под прицелом дронов ВСУ

Погибших и тяжелораненых при ударе ВСУ по рынку в Алешках выносят буквально под прицелом дронов противника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона рассказал, что украинские дроны, которые кружат в районе атаки, осложняют работу спасателей.

«Под непрекращающимся риском работают медики, сотрудники МЧС. Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом. Каждый выезд — на грани», — отметил глава региона.

ВСУ ударили FPV-дронами по рынку в Алешках в 09:30, когда там было много народу. В результате удара погибли семь человек, ранения получили 12 мирных жителей. Всех пострадавших доставили в Скадовскую больницу, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту атаки ВСУ на рынок в Алешках, сообщил RT. МИД России призвал международное сообщество осудить этот теракт.