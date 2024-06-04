Казанский подросток поставил на колени безногого ветерана СВО

Подросток подрался в Казани с безногим ветераном спецоперации. Нападавший избил военного и заставил его встать на колени. Видеозапись с потасовкой появилась в распоряжении 360.ru.

Драка произошла в микрорайоне Юдино. Подросток набросился на ветерана и потребовал от него извиниться. Друзья нападавшего разняли дерущихся и отвели молодого человека в сторону, напомнив, что у мужчины нет ноги.

По данным источника, в результате потасовки ветеран получил ссадину на предплечье и разбил колено об асфальт.

Ранее драка с участием двух бойцов спецоперации произошла в Башкирии. Злоумышленники напали на ветеранов, после чего на защиту военных встали местные жители. Конфликт произошел в кафе, потасовка между руководством заведения и посетителями переросла в массовую драку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным полиции, потасовка произошла на бытовой почве «в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц».