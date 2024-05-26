Массовая драка с участием бойцов СВО произошла в Башкирии

В Башкирии после нападения на двух бойцов СВО произошла массовая драка

Массовая драка с участием двух бойцов спецоперации произошла в Илишевском районе Башкирии. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Произошло нападение на двух участников специальной военной операции. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — пояснили в ведомстве.

Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Руководитель управления доложит о ходе расследования и установленных обстоятельствах в центральный аппарат ведомства.

По данным полиции, сообщение о конфликте в одном из местных кафе, который перерос в драку между руководством заведения и посетителями, поступило в дежурную часть 25 мая. Правоохранители выяснили, что все произошло на бытовой почве, «в результате неподобающего поведения отдыхающих лиц».

Участники драки в полицию никаких заявлений и обращений не подавали.

Ранее группа молодых людей устроила массовую драку в центре Киева на Крещатике.