Киевский режим решил отметить день независимости Украины смертями своего народа. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

По его словам, от представителей растущего народного сопротивления на территории Причерноморья поступила информация о скоплении техники ВСУ для проведения наступательной операции с Черного моря на Херсонском направлении. Украинские войска подготовили много безэкипажных катеров, вертолетов и штурмовых лодок.

Сальдо отметил, что ВСУ снова попытаются высадиться со стороны Чёрного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Цель такой операции — поставить флаги и продемонстрировать западным кураторам, что украинская сторона якобы закрепилась на территории Херсонской области.

«Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО. Для провокации, как всегда, выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — написал губернатор.

По его словам, ради «очередной медийной акции» украинские власти готовы отправить на смерть большое количество своих военных. Войска России способны дать сокрушительный отпор противнику.

Ранее спецназ Росгвардии нашел схрон ВСУ с оружием иностранного производства в Херсонской области. В итоге его изъяли и уничтожили.