Катера «БК-16» задействовали против вражеских безэкипажных судов в Черном море

Высокоскоростные десантно-транспортные катера проекта 02510 «БК-16» применяются для противодействия безэкипажным вражеским судам в Черном море. Об этом заявил представитель концерна «Калашников» в беседе с ТАСС в преддверии Международного военно-морского салона «Флот-2026».

«„БК-16“ в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере», — сказал он.

Скоростной транспортно-десантный катер «БК-16» проекта 02510 нужен для выполнения задач в прибрежной зоне: доставки личного состава, высадки десанта группой до 19 человек на необорудованный берег и их огневой поддержки, эвакуации раненых, помощи пострадавшим, борьбы с пиратами и террористами.

Рубка и десантный отсек имеют броню, двигатели под защитой. «БК-16» может нести четыре пулемета 7,62 миллиметра — в комбинации с боевым модулем, либо с двумя пулеметами калибра 12,7 миллиметра, либо с 40-миллиметровым гранатометом.

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