Модернизированные БМД-2М с отделением «Берег» впервые поставили в войска

Ростех впервые передал армии модернизированные БМД-2М с отделением «Берег». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Боевые машины десанта с боевым отделением «Берег» поставили в рамках государственного оборонного заказа. Модуль имеет увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. Он отличается усовершенствованным прицельным комплексом, улучшенной системой управления огнем и управляемым вооружением «Корнет».

Военные могут с помощью БМД-2М ликвидировать широкий спектр целей, в том числе танки, укрепления и фортификационные сооружения.

Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев отметил, что эффективность техники вышла на новый уровень.

