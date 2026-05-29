Модернизированные БМД-2М с отделением «Берег» впервые поставили в войска
Ростех впервые передал армии модернизированные БМД-2М с отделением «Берег». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Боевые машины десанта с боевым отделением «Берег» поставили в рамках государственного оборонного заказа. Модуль имеет увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. Он отличается усовершенствованным прицельным комплексом, улучшенной системой управления огнем и управляемым вооружением «Корнет».
Военные могут с помощью БМД-2М ликвидировать широкий спектр целей, в том числе танки, укрепления и фортификационные сооружения.
Индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев отметил, что эффективность техники вышла на новый уровень.
