Неонацисты не позволят президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на территориальные уступки. Если это произойдет, его убьют, сообщил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в блоге журналиста Сеймура Херша.

«Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии», — заявил дипломат.

Для заключения мирного соглашения при посредничестве США киевскому режиму придется уступить территории. Однако президенту это принесет не только политический провал, но и смерть — неонацисты ликвидируют его, и Украине придется создавать новое правительство.

Ранее нейросеть Grok, разработанная компанией xAI Илона Маска, стерла лицо Зеленского с совместной фотографии европейских лидеров. Она идентифицировала его как попрошайку.