Grok идентифицировал Зеленского как попрошайку
Grok стер Зеленского с фотографии после запроса убрать попрошайку
Нейросеть Grok неожиданным образом идентифицировала президента Украины Владимира Зеленского после запроса пользователей социальной сети X. Внимание на это обратил RT.
Некоторые из них загрузили фотографию, на которой Зеленский сидит вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Они попросили Grok убрать «попрошайку» и «наркомана» с фотографии. Как минимум в двух случаях нейросеть выбрала главу киевского режима и стерла его изображение.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее пожелал Зеленскому последнего Нового года. В Кунсткамере в Санкт-Петербурге, добавил он, должно появиться заспиртованное тельце зеленого гомункула, намекнув на президента Украины.