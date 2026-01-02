Нейросеть Grok неожиданным образом идентифицировала президента Украины Владимира Зеленского после запроса пользователей социальной сети X. Внимание на это обратил RT .

Некоторые из них загрузили фотографию, на которой Зеленский сидит вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Они попросили Grok убрать «попрошайку» и «наркомана» с фотографии. Как минимум в двух случаях нейросеть выбрала главу киевского режима и стерла его изображение.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее пожелал Зеленскому последнего Нового года. В Кунсткамере в Санкт-Петербурге, добавил он, должно появиться заспиртованное тельце зеленого гомункула, намекнув на президента Украины.