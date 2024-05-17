Спецоперация 17 мая 2024, 02:42 Украинские военные перестали выполнять приказы Зеленского Сакс: бойцы не выполняют указы Зеленского, начались конфликты политиков Украины РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с чем угодно в связи с ухудшением ситуации в государстве. Такое мнение выразил экономист Джеффри Сакс на YouTube-канале Judging Freedom.

«Так много всего может произойти прямо сейчас, потому что солдаты не выполняют приказы, есть открытые, очень острые конфликты между политическими лидерами на Украине», — сказал эксперт.

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По его словам, Зеленского предупредили о падении линий обороны ВСУ, украинская армия сильно уступает войскам России. При этом американскую помощь просто выбросили на ветер, потому что она не сдержит наступление ВС РФ.

Также экономист подчеркнул, что Зеленский потерял конституционный статус и уже не будет де-факто лидером со следующего вторника.

Ранее экс-депутат Украины Борислав Береза заявил, что трудности, настигшие ВСУ произошли в связи с отставкой главкома Валерия Залужного. Он также назвал нынешнего президента страны «исполнителем». Главнокомандующего сменили, потому что Зеленский хотел власти. У Залужного был высокий рейтинг доверия, поэтому глава государства видел конкурента в нем.