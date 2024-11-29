В Румынии не исключили повторного проведения первого тура выборов президента

Первый тур президентских выборов в Румынии может повторно состояться 15 декабря, если Конституционный суд признает голосование несостоявшимся. Об этом сообщил глава Центризбиркома страны Тони Греблэ в эфире румынской радиостанции RRA .

В таком случае, по его словам, второй тур придется назначать на 29 декабря, что причиняет избирательной комиссии массу неудобств.

«Технически мы можем организовать выборы. Однако на данный момент мы не знаем, как распечатать бюллетени для второго тура, поскольку первый тур не проверен», — заявил Греблэ.

По результатам первого тура выборов никто из кандидатов не набрал более 50%. Лидирует Кэлин Джорджеску с 22,95% голосов. Однако затем один из проигравших кандидатов подал иск, потребовав пересчитать все бюллетени.