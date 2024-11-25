Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску занимает первое место по результатам подсчета 100% голосов на зарубежных участках. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Румынии 24 ноября состоялись выборы президента. По информации ЦИК, за пределами страны за Джорджеску проголосовали 43,35% избирателей. У лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая выступает за сотрудничество с НАТО и США, 26,82% голосов.

К 15:00 по московскому времени обработали 99,98% бюллетеней. К тому моменту Джорджеску набрал 22,95% голосов. Ласкони занял второе место с результатом 19,17%. Третье место досталось премьер-министру Марчелу Чолаку, который получил 19,15% голосов. Второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря.

Джорджеску активно проводил предвыборную кампанию в социальных сетях. Политик выступает за традиционные ценности, но в то же время с уважением относится к румынским бойцам, которые сражались на стороне фашистской Германии во время Второй мировой войны. Кроме того, он призывает к заключению союза с Россией и не считает, что членство в НАТО гарантирует безопасность Румынии.