В России разработали дрон-матку для FPV

«Калашников» впервые продемонстрирует БПЛА собственной разработки, которые способен нести на себе FPV-дроны. Об этом ТАСС сообщили в концерне.

«Концерн „Калашников“ впервые представляет новые уникальные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) вертикального взлета и посадки „Фортис“ на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации», — заявили в компании.

БПЛА могут выполнять функцию носителей FPV и управлять ими после сброса за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления. Это значительно увеличивает расстояние использования FPV-дронов для решения разных задач.

Операторы БПЛА «Севера» за минувшие сутки поразили пять наземных робототехнических комплексов, которые украинские боевики использовали для подвоза боеприпасов и материальных средств.