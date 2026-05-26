В России разработали дрон-матку для FPV

«Калашников» представит дрон-матку для FPV
«Калашников» впервые продемонстрирует БПЛА собственной разработки, которые способен нести на себе FPV-дроны. Об этом ТАСС сообщили в концерне.
«Концерн „Калашников“ впервые представляет новые уникальные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) вертикального взлета и посадки „Фортис“ на Международном форуме по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации», — заявили в компании.
БПЛА могут выполнять функцию носителей FPV и управлять ими после сброса за счет ретрансляции сигнала с наземного пункта управления. Это значительно увеличивает расстояние использования FPV-дронов для решения разных задач.
