Захарова обвинила Макрона во вранье о призыве России к капитуляции Украины

Россия долгое время призывала к мирному урегулированию кризиса на Украине. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обратном не соответствует действительности, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале .

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» — заявила она.

Захарова напомнила, что Франция не сделала ничего для реализации этих договоренностей. Более того, она подталкивала Украину к госпереворотам и другим действиям, подрывающим безопасность и мир. Бывший президент Франсуа Олланд даже признал, что Минские соглашения позволили киевскому режиму вооружиться.

Заявление Макрона о том, что Россия предложила Украине капитуляцию, Захарова опровергла. По словам дипломата, ее предложили те, кто уверял киевский режим в «победе на поле боя» и помогал оружием, хотя понимал, что это невыполнимо. Среди них — президент Франции.

Ранее французы высмеяли заявление Евросоюза о продолжении помощи Украине после российско-американских переговоров на Аляске. По их мнению, европейцы не играют роли в разрешении конфликта.