Макрон объявил о собрании «коалиции желающих» после саммита на Аляске

«Коалиция желающих» в ближайшем будущем проведет встречу после прошедшего на Аляске саммита российского лидера Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X .

По его словам, Украина должна получить прочные гарантии безопасности, которые позволят установить прочный мир. Глава Франции поприветствовал желание США внести свой вклад в этот вопрос.

«Мы будем работать над этим вместе с ними и с нашими партнерами по „коалиции желающих“, с которыми вскоре мы встретимся, чтобы добиться конкретного прогресса», — написал Макрон.

Ранее стало известно, что французский лидер договорился о встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Конкретную дату контактов в администрации Макрона пока не объявили.