Главы стран Евросоюза после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявили, что Европа продолжит санкционное давление. Читатели французского журнала Le Figaro раскритиковали позицию европейских лидеров.

«О какой Европе идет речь? О Европе бессильных, которые несут чушь, как наш маленький президент?» — написал один из них.

По мнению другого комментатора, у европейских лидеров «чем меньше сил, тем громче крики» и они не играют никакой роли в разрешении конфликта Украине.

Многие пользователи пришли к выводу, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят сражаться до последнего украинца.

«Они бесполезны, некомпетентны, трусливы и просто смешны. Их ненавидит собственный народ. Кто поверит, что они пугают Россию? Вчера мы видели две великие сверхдержавы», — заключили читатели.

По итогам переговоров на Аляске лидеры ЕС заявили, что оставят рестрикции против России в силе, а среди новых ограничений будут экономические меры.