«Какие же жалкие». В споре о языке российско-украинских переговоров поставили точку

Захарова: замглавы МИД Украины Кислица соврал о языке переговоров

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Российско-украинские переговоры прошли на русском языке. Лишь вступительная речь звучала на английском, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Украины Кислицы о том, что украинская делегация на встрече в Турции говорила исключительно на украинском и английском языках. С россиянами они, по его словам, общались через переводчика. Захарова опровергла эту информацию.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — сказала она.

Переговоры между Россией и Украиной прошли 16 мая, стороны договорились об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000». Украинский МИД заявил также о разработке концепта прекращения огня и подготовке встречи на высшем уровне.

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