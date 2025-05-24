Реализация российской инициативы по обмену пленными с Украиной в формате «1000 на 1000» разрушила все аргументы западных стран о неготовности Москвы к переговорам для урегулирования конфликта. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что до и после переговоров в Стамбуле лидеры европейских стран заявляли, что диалог с Россией ни к чему не приведет, продолжая тупиковую политику ушедшей администрации президента США Джо Байдена.

«Обмен военнопленными выбил все аргументы Запада о том, что Россия якобы не хочет переговоров. Все условия, все интриги Макрона, Мерца, Стармера фактически обнулились этой российской инициативой», — заявила Захарова.

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» начался в минувшую пятницу, 24 мая. По данным Минобороны, в рамках первого трека в Россию вернулись 270 бойцов и 120 гражданских, включая жителей Курской области, которых ВСУ отправили в Сумы.

В субботу обмен продолжился. Россия и Украина передали друг другу еще 307 военнослужащих.