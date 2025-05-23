МИД Украины объявил о подготовке встречи Зеленского с Путиным

Украина согласна на переговоры с Россией на высшем уровне как в узком, так и расширенном составе. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на встрече с журналистами, что подготовка встречи уже началась. Об этом сообщил УНН .

Результатом состоявшихся в Турции переговоров, по его словам, стали обмен военнопленными и начало разработки концепта будущего перемирия. Сибига не исключил, что следующим шагом станут переговоры.

«Третья позиция, над которой мы также работаем, это встреча на уровне президентов — между президентом Украины [Владимиром] Зеленским и [России Владимиром] Путиным. Мы допускаем, что встреча может быть в расширенном формате», — сказал он.

Министр выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп тоже присоединится к переговорам. Кроме того, он рассчитывает на участие Европы.

Последняя встреча Путина с Зеленским, по информации Кремля, состоялась 9 декабря 2019 года во Франции. Переговоры прошли после четырехстороннего саммита в «нормандском формате».