Президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить у Белого дома дать ВСУ разрешение на удары американским оружием по российской территории, но делает он это для проформы. Такое мнение высказал 360.ru политолог, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Он объяснил, что у Украины нет никаких запретов на применение западного оружия.

«Для них нет запретов, они и так применяют. <…> Они дотягиваются [не только до новых территорий]», — подчеркнул эксперт.

Борзенко рассказал, что ВСУ имеют возможность ударить вглубь России, но им мешают системы ПВО.

«Географию они пробовали уже самую разную», — отметил он.

Политолог также предположил, что между США и Украиной могут существовать и какие-то тайные договоренности.

«Какое-то ограничение все-таки существует, но мы о нем не знаем, какое именно. А так они применяют их (западные ракеты — прим. ред.). Какая-то тень на плетень получается», — заключил эксперт.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак предупредил, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина снова попросит руководство США снять запрет на удары по России. Украинские власти также стремятся получить у Белого дома список оружия, которое он поставит ВСУ.