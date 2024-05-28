«Какая пропорция». МИД прокомментировал слова Борреля об ударах по России

Захарова задала вопрос об убитых украинцах после слов Борреля про удары по РФ

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «пропорциональных ударах» по России. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

Боррель заявил, что атаки на российские территории якобы являются законными по международному праву, если они осуществляются пропорционально.

«Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения „прекрасного сада“?» — задалась вопросом Захарова.

Глава евродипломатии также заявлял, что ряд государств Евросоюза готов отменить ограничения на удары своим оружием по территории России.

Армии стран НАТО предложили несколько вариантов участия в конфликте на Украине, сообщали немецкие журналисты. Военные могут заняться обучением боевиков ВСУ и поставлять оружие вглубь страны.

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