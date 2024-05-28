«Какая пропорция». МИД прокомментировал слова Борреля об ударах по России
Захарова задала вопрос об убитых украинцах после слов Борреля про удары по РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «пропорциональных ударах» по России. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.
Боррель заявил, что атаки на российские территории якобы являются законными по международному праву, если они осуществляются пропорционально.
«Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения „прекрасного сада“?» — задалась вопросом Захарова.
Глава евродипломатии также заявлял, что ряд государств Евросоюза готов отменить ограничения на удары своим оружием по территории России.
Армии стран НАТО предложили несколько вариантов участия в конфликте на Украине, сообщали немецкие журналисты. Военные могут заняться обучением боевиков ВСУ и поставлять оружие вглубь страны.