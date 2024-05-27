Страны НАТО обсудили несколько вариантов участия в конфликте на Украине

Bild: США не одобрили ни один из вариантов участия НАТО в конфликте на Украине

Армии некоторых стран НАТО готовы присоединиться к Украине в конфликте с Россией и предложили несколько форматов такого участия. США пока не одобрили ни один из них, сообщила немецкая газета Bild .

Союзники Украины, по словам автора статьи, «оживились». Они обсудили несколько вариантов непосредственного участия в конфликте. Например, обучение военнослужащих инструкторами НАТО на украинской земле, поставку боеприпасов и техники вглубь страны, а не только к ее границе, и защиту воздушного пространства западной Украины средствами ПВО коалиции стран — членов альянса.

«Проблема со всеми планами стран — членов НАТО относительно Украины: им нужен зеленый свет от США, а его в настоящее время не существует», — заявил автор статьи.

По информации издания, на американское правительство могла повлиять Германия. Эта страна выступила против эскалации.

Страны Балтии и Польша в случае стремительного продвижения российских войск введут свои армии на Украину, сообщил Der Spiegel. Представители этих стран на конференции в Таллине предупредили Германию о своих намерениях.