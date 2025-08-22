Как масло и уксус: Трамп охарактеризовал отношения Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Путин и Зеленский встретились

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились. Об этом сообщило Sky News .

«Они немного похожи на масло и уксус. Друг с другом не очень ладят по понятным причинам», — заявил американский лидер.

Однако он выразил надежду, что Путин и Зеленский все-таки будут работать вместе и его посредничество при этом не понадобится.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия пошла на уступки в некоторых вопросах во время переговоров глав государств на Аляске.

В то же время, по его словам, Украина отвергла все инициативы американской стороны, которые Трамп считал важными для урегулирования конфликта.