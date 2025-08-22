Россия согласилась быть гибкой в вопросах, которые поднял Трамп
Россия согласилась проявить гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в беседе с NBC.
«Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <… > проявить некоторую гибкость», — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским дипломат заявил, что этого не планируется. Однако российский лидер готов лично увидеться с ним, если подготовят повестку для саммита.
Лавров отметил, что сам Зеленский на встрече в Белом доме отказался от всех предложений американского коллеги, которые в США считают необходимыми для завершения кризиса.
Ранее газета The Sydney Morning Herald сообщила, что Украине не смогли дать гарантии безопасности даже после встречи в Белом доме. США четко дали понять, что не будут напрямую участвовать в этом и переложили ответственность на европейских партнеров.