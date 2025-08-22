Лавров заявил, что Зеленский в Вашингтоне отверг предложения Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Вашингтоне отклонил все инициативы своего американского коллегм Дональда Трампа, которые США считали важными для урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC .

«Зеленский сказал „нет“ на все это», — отметил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в числе предложений были отказ от членства Украины в НАТО и обсуждение территориальных вопросов. Лавров подчеркнул, что Москва, напротив, выразила готовность проявить определенную гибкость по ряду пунктов, озвученных американским лидером.

Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, министр сообщил, что такая встреча пока не планируетс я. Однако, по его словам, российский президент готов к переговорам, если будет согласована конкретная повестка.