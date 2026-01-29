В Киеве допустили, что Зеленский может прилететь в Москву на переговоры

Welt: Зеленский может прилететь в Москву ради переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на переговоры в Москве ради приближения мира. Об этом заявил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.

По его словам, уже появились конструктивные разработки, которые могли бы устроить обе стороны. Зеленскому, несмотря на возобновившиеся атаки, все же придется сесть за стол переговоров, так как у него больше нет выбора.

Шварцкопф добавил, что украинский лидер вряд ли захочет поехать в Москву. Тем более, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби так и не разрешился вопрос о территориях.

«И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся», — предположил репортер.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить принадлежность Запорожской АЭС и территориальные вопросы.

Второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится 1 февраля в Абу-Бади, но без американских делегатов.