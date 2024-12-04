Кадыров сознался, что выдумал подарок от Маска

Американский бизнесмен Илон Маск не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль-пикап в стиле киберпанк Cybertruck. Чиновник в прямом эфире в своем Telegram-канале признался, что пошутил и показал чужую машину.

«Я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — казал он.

Кадыров извинился перед Маском. Глава Чечни добавил, что Cybertruck плохо показал себя в зоне боевых действий. По его словам, для этих целей больше подходит российский УАЗ «Патриот».

В августе Кадыров опубликовал в своих соцсетях видео поездки на Cybertruck. Он сообщил, что получил машину от Маска, оснастил пулеметом и решил передать военным. Позднее глава Чечни пожаловался, что американец якобы отключил машину и пришлось эвакуировать ее на буксире.