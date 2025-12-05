«Лицом к лицу». Кадыров призвал ВСУ назвать место для встречи

Кадыров вызвал ВСУ на бой лицом к лицу после атаки БПЛА на Грозный

Вооруженные силы Украины должны выбрать место для встречи «лицом к лицу». С таким заявлением глава Чечни Рамзан Кадыров выступил после атаки БПЛА на комплекс «Грозный-Сити».

«Если действительно хотите воевать, определите место, где сможете встретиться с нами лицом к лицу. Сделайте это, если считаете себя воинами или мужчинами»», — сказал он.

Кадыров отметил, что российские бойцы каждый день давят противника на участках фронта, поэтому украинским боевикам нужно тоже показать себя на поле битвы.

Глава республики также пообещал, что после удара по Грозному ответ не заставит себя долго ждать и ВСУ от него получат личный подарок.

Утром 5 декабря украинский дрон атаковал комплекс «Грозный-Сити». В результате взрыва повреждения получил фасад здания.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по порту в городе Темрюк Краснодарского края. После этого загорелась инфраструктура. Персонал успел эвакуироваться, обошлось без пострадавших.