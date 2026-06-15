Кадыров сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ и системы Starlink

Российские бойцы уничтожили штурмовую группу ВСУ и систему спутниковой связи Starlink в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале .

Военнослужащие ВС России сорвали действия украинской штурмовой группы и уничтожили оборудование.

«Благодаря слаженным действиям наших бойцов удалось обнаружить и нейтрализовать штурмовую группу ВСУ <…> систему спутниковой связи Starlink», — заявил он.

Кадыров добавил, что военные также поразили расчет операторов беспилотников ВСУ и укрепление украинских военных в частной застройке. Противник понес ощутимые потери в живой силе, технике и инженерных сооружениях.

Ранее ВС России провели массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Для этого применили высокоточное дальнобойное оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотники.