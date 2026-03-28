Кадыров сообщил об уничтожении блиндажа ВСУ в зоне СВО

Стрелковый батальон имени Шейха Мансура Минобороны России в ходе воздушной разведки уничтожил боевиков и блиндаж ВСУ на Харьковском направлении. Видео опубликовал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские военные обнаружили место, рассчитанное на укрытие. После этого уточнили координат и уничтожили цели точными сбросами с дронов.

«Итог: блиндаж не помог, а все обнаруженные цели успешно уничтожены. Современная разведка в очередной раз показала, что прятаться от нее — занятие с сомнительными перспективами», — подчеркнул чеченский лидер.

Ранее Кадыров сообщил, что батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» уничтожил пункт временной дислокации украинских боевиков и блиндаж на Харьковском направлении. Спецназовцы продолжили планомерную зачистку ВСУ на этом участке.

До этого Кадыров сообщал об уничтожении спецназовцами батальона «Ваха» совместно с ПУ «Октябрьский», Центром специального назначения ФСБ России и СКАД 607 «Горец» британской самоходной артиллерийской установки AS-90 на том же направлении.